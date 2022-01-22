Bild: глава ВМС Германии Шенбах подал в отставку после слов о Крыме

Главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах принял решение уйти со своего поста на фоне недавнего заявления по Украине и Крыму. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По информации издания, из-за сомнений Шенбаха, касательно вероятности вхождения Крыма в состав Украины, начался дипломатический кризис. Теперь главе ВМС Германии придется нести за это ответственность, пишет издание.

Согласно имеющейся информации, министр обороны Кристина Ламбрехт и генеральный инспектор Эберхард Цорн уже приняли отставку Шенбаха. В настоящий момент официального объявления об уходе Шенбаха с поста не поступало.

Ранее Киев потребовал от Берлина опровергнуть заявление командующего ВМС о Крыме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.