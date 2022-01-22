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В немецком Минобороны отреагировали на слова командующего ВМС о Крыме

Минобороны ФРГ категорично дистанцировалось от заявления главы ВМС Шенбаха о Крыме

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В немецком министерстве обороны заявили, что не разделяют мнение главнокомандующего ВМС вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что Крым никогда не будет украинским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военного ведомства.

«Данные высказывания по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства. Господин Шенбах получит возможность высказаться перед генеральным инспектором [Бундесвера Эберхардом Цорном]», — сказал он.

Ранее Шенбах объяснил в Twitter, что высказывание о Крыме было его личным мнением, а не официальной позицией Германии.

До этого МИД Украины вызвал посла Германии Анку Фельдгузен из-за слов командующего ВМС и отказа поставить Киеву оборонительные вооружения. В министерстве отметили, что Киев надеется на «более проактивную позицию ФРГ» в поддержке Украины, включая усиление ее оборонного потенциала.

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