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Глава ВМС Германии раскаялся после слов о Крыме

Глава ВМС Германии Шенбах назвал свои слова о Крыме ошибкой

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Bernd Wstneck/dpa/Global Look Press

Командующий военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах объяснил, что его утверждение касательно Крыма и Украины было личным мнением, а не официальной позицией Германии. Об этом сообщается в Twitter главы ведомства.

«Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент по ситуации на местах. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции министерства обороны Германии», — подчеркнул Шенбах.

По его словам, во время конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара он «неосторожно, неправильно оценил ситуацию».

«Я не должен был этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка», — пояснил Кай-Ахим Шенбах в другом твите.

Ранее сообщалось, что Минобороны и МИД Германии оказались недовольны высказываниями главы ВМС по Украине и Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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