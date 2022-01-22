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МИД Украины вызвал посла Германии после слов главы ВМС о Крыме

МИД Украины указал послу ФРГ на неприемлемость заявления о невозможности вернуть Крым

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Reuters

МИД Украины вызвал посла Германии Анку Фельдгузен из-за слов командующего немецкими ВМС, заявившего, что Крым никогда не будет украинским, и отказа поставить Киеву оборонительные вооружения. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Киев надеется на «более проактивную позицию ФРГ» в поддержке Украины, включая усиление ее оборонного потенциала. Стране угрожает масштабное российское вторжение, подчеркнули дипломаты.

Ранее Spiegel написал, что слова Шенбаха вызвали недовольство в немецких Минобороны и МИД.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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