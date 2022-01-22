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В Турции ответили на критику США из-за закупки российских С-400

Министр обороны Турции Акар: Вашингтон необоснованно критикует покупку российских С-400

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Turkish Defence Ministry via AP

Турецкое государственное информационное агентство «Анадолу» приводит слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акар заявившего, что Вашингтон не должен критиковать Анкару из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

Акар подчеркнул, что критика со стороны Соединенных Штатов не обоснована.

«Закупка ЗРК С-400 – это не вопрос выбора, а насущное требование национальной безопасности Турции», — отметил он.

Глава минобороны напомнил, что Турция обращалась к странам НАТО за поставками систем противовоздушной обороны, но получила отказ.

Акар добавил, что турецкая общественность обеспокоена «позицией США в отношении террористов YPG/PKK (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и FETÖ (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена)».

«Анкара выступает за решение всех разногласий с Вашингтоном путем диалога в духе союзничества», — резюмировал он.

Ранее глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что разрабатываемая ими система противоракетной обороны дальнего радиуса действия Siper может превзойти по характеристикам российские ЗРК С-400.

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