В Совфеде рассказали об опасности новых антироссийских санкций США

Новый проект антироссийских санкций США, направленных в том числе против президента России Владимира Путина, свидетельствует о том, что американские законодатели хотят разорвать всякие отношения с РФ. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью РИА «Новости».

«Они предлагают ввести санкции против президента России? Тогда они могут сразу предложить разорвать российско-американские отношения. На самом высоком уровне у нас уже было объявлено, что подобные санкции приведут к такому разрыву. Видимо, американские политики этого желают», — сказал парламентарий.

Он отметил, что политическая элита США слишком привыкла к санкциям, она живет в состоянии постоянной угрозы со стороны России. Цеков подчеркнул, что российским властям необходимо это учитывать.

Накануне конгрессмены-демократы внесли в Палату представителей конгресса США новую версию санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

Документ предусматривает санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД и Минобороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и других представителей военного руководства страны. Ограничения также коснутся проекта «Северный поток — 2».