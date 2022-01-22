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ФРГ запретила Эстонии передавать немецкое оружие Украине

WSJ: Германия заблокировала передачу Эстонией Украине артиллерии немецкого производства

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ФРГ не разрешила Эстонии поставлять Украине артиллерию немецкого производства. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей немецких и эстонских властей.

Как сообщает издание, в отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников Германия решила запретить экспорт летального оружия напрямую на Украину.

По словам неназванного представителя правительства ФРГ, прямые поставки немецких вооружений или их экспорт через третьи страны возможен только после получения специального разрешения от Германии, которое в данном случае пока не выдали. При этом эстонский чиновник отметил, что власти его страны все еще пытаются убедить Берлин «передумать» по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что администрация США дала разрешение таким балтийским странам-членам НАТО, как Эстония, Латвия и Литва, направить на Украину противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны. Как сообщил американский президент Джо Байден, военная помощь, оказанная Соединенными Штатами Киеву, оценивается в $600 млн.

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