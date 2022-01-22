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В НАТО ответили на требование России вывести войска из Болгарии и Румынии

Представитель НАТО Лунгеску заявила, что требование Москвы вывести войска из Болгарии и Румынии неприемлемо

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Global Look Press

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что требование России о выводе войск Североатлантического альянса из Болгарии и Румынии является неприемлемым, передает ТАСС.

По ее словам, требования Москвы «разделят» членов организации «на первый и второй сорт». Как отметила Лунгеску, это НАТО «принять не может».

Также она подчеркнула, что альянс не пойдет на такой шаг.

Президент Болгарии Румен Радев назвал «неприемлемым» и «беспредметным» требование убрать из страны силы НАТО.

В МИД Румынии также отреагировали на требование вывести сил альянса из государства.

Ранее сообщалось, что МИД РФ настаивает на выведении иностранных сил, техники и вооружений с территории тех стран, которые присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года (включая Румынию и Болгарию), то есть вернуть НАТО к конфигурации 25-летней давности.

15 декабря 2021 года российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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