Глава МИД Греции рассказал, почему у страны больше танков, чем у Германии и Франции

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что у страны больше танков, чем у Германии и Франции вместе взятых, и больше фрегатов, чем у Нидерландов. Главу греческого МИД цитирует ТАСС.

Дендиас напомнил, что Греция небольшая страна — ее население всего 11 млн человек, но это не мешает иметь одни из крупнейших военно-воздушных сил в Европе.

«Почему нам нужно все это? Потому что мы сталкиваемся с угрозой. Мы, Греция, единственная страна в мире, член ЕС, НАТО и так далее, которая сталкивается с ясной угрозой войны, casus belli, со стороны соседней Турции», — заявил министр.

Ранее греческие СМИ сообщали, что кипрско-греческое научно-исследовательское судно Nautical Geo было остановлено турецкими кораблями. Турецкий фрегат потребовал, чтобы судно не заходило в район исследований и проведения работ, который считается частью ИЭЗ Кипра.

МИД Греции заявил о провокациях Турции — Анкара якобы продолжает нарушать права Греции и Кипра в исследовании кипрской исключительной экономической зоны.

Ранее США обсудили c Грецией меры координации между союзниками по НАТО. В частности, в разговоре поднимался вопрос «сдерживания» России.