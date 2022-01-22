Военный вертолет экстренно сел в Белоруссии

Вертолет Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии вынужденно сел из-за технической неисправности, передает пресс-служба Минобороны республики в Telegram.

Как сообщает министерство, во время выполнения плановых полетов экипажем данного воздушного судна были обнаружены неполадки в работе силового агрегата борта. После этого экипаж решил совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку, сказано в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что экипаж не пострадал.

В связи с произошедшим проводится расследование.

Ранее стало известно, что в Чите вертолет совершил экстренную посадку на воду.

До этого сообщалось, что в результате крушения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье погибли три человека — пилот и двоюродные брат и сестра. Летательный аппарат принадлежит аэроклубу «Кондор-М». Возможные причины аварии — ошибка пилота и техническая неисправность.