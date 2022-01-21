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В Австралии заявили о намерении помочь Украине в случае «вторжения» России

Глава МИД Австралии Пейн исключила возможность прямой военной помощи Украине

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Zheng Huansong/Global Look Press

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что Канберра поддерживает суверенитет Украины, ее территориальную целостность, и готова ей помочь в случае «вторжения» России. Соответствующее заявление она сделала по итогам встречи с британской коллегой Элизабет Трасс, передает РИА «Новости».

В ходе пресс-конференции Пейн сообщила, что недавно провела телефонные переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Австралийский дипломат заверила, что ее страна рассмотрит просьбы о помощи, если те поступят.

«Чтобы было ясно, речь не идет о прямой военной поддержке, этого нет на столе переговоров с австралийской точки зрения», — подчеркнула Пейн.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Великобритания уже на протяжении нескольких дней военными самолетами отправляет оружие на Украину.

Последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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