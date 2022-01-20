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Украина получит американские комплексы Javelin и Stinger

WSJ: США разрешили Эстонии, Литве и Латвии поставить на Украину комплексы Javelin и Stinger

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Global Look Press

Администрация США дала разрешение таким балтийским странам-членам НАТО, как Эстония, Латвия и Литва, поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства, пишет The Wall Street Journal.

Для реэкспорта противотанковых комплексов Javelin и противовоздушных систем Stinger этим трем странам была нужна санкция Соединенных Штатов как производителя и поставщика вооружений.

Как сообщает газета, данное решение позволит перечисленным государствам передать Javelin и Stinger украинским ВС.

По информации издания, администрация также уведомила конгресс о планах отправить на Украину пять вертолетов Ми-17 российского производства, которые изначально предназначались для военных Афганистана и ремонтировались на Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны. Как отмечал американский президент Джо Байден, военная помощь, оказанная Соединенными Штатами Киеву, оценивается в $600 млн.

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