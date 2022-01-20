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В Британии указали на настоящего агрессора в конфликте вокруг Украины

Spiked: настоящим агрессором в ситуации вокруг Украины является НАТО

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Ints Kalnins/Reuters

Колумнист британского интернет-портала Spiked Тим Блэк в своей статье написал, что к конфликтной ситуации вокруг Украины привела агрессивная экспансия НАТО, а не какие-либо действия России.

Он напомнил, что после окончания холодной войны Североатлантический альянс расширял свою сферу влияния на восток.

«Учитывая это трудно не увидеть логику в обеспокоенности Москвы по поводу альянса», – говорится в публикации.

Журналист также выразил мнение, что РФ справедливо видит угрозу в НАТО в связи с многочисленными учениями блока в Польше, поставками вооружения в Прибалтику, отправку кораблей в Черное море и разговоры о включении Украины в состав организации.

По его словам, действия российской стороны по отношению к украинскому государству являются защитной реакцией, цель которой состоит в том, чтобы остановить продвижение НАТО на восток.

Ранее обозреватели газеты The New York Times написали, что Украина в ближайшее время не сможет вступить в НАТО. По их мнению, европейские союзники по альянсу сомневаются в необходимости этого шага, а для принятия нового члена требуется консенсус всех стран. Обозреватели указали, что у России есть экономические рычаги давления на страны ЕС, поэтому европейские союзники не хотят портить отношения с Москвой.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Кризис на Украине
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