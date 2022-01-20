The Drive: подлодка США может ударить «Томагавками» по России

Атомная подводная лодка Georgia Военно-морских сил (ВМС) США, совершившая короткую остановку возле Кипра, может нанести удары по России крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») даже находясь в Средиземном море. Об этом пишет американское издание The Drive.

«Нарисуйте круг радиусом 1000 миль <...> Большинство потенциальных целей внутри этого круга подвергаются риску <...> Это означает, что подлодка может с легкостью поражать цели в Крыму, Украине и России, курсируя в восточной части Средиземного моря», — говорится в сообщении.

В издании полагают, что подобные действия военно-морского флота США являются сигналом для союзников и Москвы.

«Учитывая, что ситуация на Украине быстро приближается к кризису, вполне вероятно, что ВМФ рассчитывал на то, что присутствие Georgia послужит сигналом как для союзников, так и для России о том, что Соединенные Штаты обладают весьма боеспособным присутствием в регионе, которое может протянуть руку и нанести удар. на большие расстояния с небольшим риском для себя», — пишет The Drive.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила, что в Черное море ускоренно направится фрегат Blas de Lezo, который будет действовать в рамках миссии НАТО. Она подчеркнула, что Испания, как и НАТО, поддерживает дипломатический ответ по ситуации вокруг Украины.

До этого издание 19FortyFive писало, что в случае войны России с Украиной Соединенные Штаты могут использовать против российских сил перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который называют «самым крутым» самолетом в мире. Автор статьи при этом отмечает, что российская ЗРК система С-500 имеет хорошие шансы уничтожить самолет, не оснащенный стелс-технологией. При этом американские самолеты способны поразить корабли военно-морского флота России.