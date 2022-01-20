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В США рассказали, как усилят присутствие НАТО в Черном море

США могут одобрить запрос Турции на закупку F-16 для усиления НАТО на Черном море

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Global Look Press

В США сообщили, как могут усилить присутствие НАТО в Черном море, сообщает РИА «Новости».

По данным СМИ, США могут одобрить запрос Турции на закупку 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов для модернизации Block 70. Причиной одобрения запроса турецкой стороны в США назвали оснащение своих союзников по НАТО «против возрастающей угрозы на Черном море».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал ему приложить все усилия, чтобы убедить сенат США по продаже F-16.

США ранее направили Турции уведомление об ее исключении из программы поставок истребителей F-35 в связи с приобретением Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, который был подписан в январе 2007 года. Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Турция вынужденно купила С-400, так как США не продавали Patriot.

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