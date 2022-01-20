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Байден назвал стоимость отправленных на Украину вооружений

Байден: Вашингтон отправил Киеву вооружений на $600 млн

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Глеб Гаранич/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что военная помощь, оказанная Вашингтоном Киеву, оценивается в $600 млн. Слова американского лидера передает РИА «Новости».

«Мы уже отправили Украине новейшего оборонного оборудования на сумму более 600 миллионов долларов», — сказал он.

Ранее «Известия» написали со ссылкой на данные западных авиаресурсов, что на аэродроме Борисполь под Киевом приземлился тяжелый военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III вооруженных сил Великобритании. Всего за последние три дня британские ВВС организовали восемь подобных рейсов. До этого поставку украинским вооруженным силам нескольких тысяч противотанковых управляемых ракет подтвердил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

Представитель немецкого министерства обороны заявил в свою очередь, что Германия продолжит придерживаться политики запрета на продажу оружия в страны с территориальными конфликтами, в частности, Украине.

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