Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Волочкова опубликовала видео инцидента в самолете 11:43
Госдума прорабатывает поправки в закон об ответственности... 11:41
Тихонов: можно даже не ехать на Пекин, если команды будут перегружены 11:40
АТОР раскрыла цены «вакцинных туров» в Турцию 11:37
Студентка попыталась взорвать банкомат в Ленобласти газовым баллоном 11:36
Детский омбудсмен рассказал, что жалоб на детский сад, где дети отравились черной... 11:24
В Союзе пассажиров рассказали, что Волочковой не грозит попадание в черный... 11:23
В Госдуме считают, что Россия имеет хорошие шансы на проведение Евро-2032 11:21
На Байконуре объявили режим повышенной опасности 11:20
ГИБДД назвала самое опасное нарушение в 2021 году 11:16

В России выявлено 33 899 новых случаев заражения коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Абрамов/РИА «Новости»

В России за последние сутки подтвердили 33 899 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается в публикации оперативного штаба в Telegram-канале.

По информации оперштаба, коронавирусная инфекция выявлена в 85 регионах страны. При этом у 15,9% заразившихся не было клинических проявлений вируса.

«Зафиксировано 698 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 920 человек», — уточнили в ведомстве.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом в Москве (8 795), в Петербурге (4 382) и в Подмосковье (2 626).

Всего в России за время пандемии выявлено 10 899 411 случаев коронавируса. Скончались 323 376 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости COVID-19 в России.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в России наблюдаются признаки ухудшения эпидемиологической ситуации. Она обратила внимание на рост заболеваемости в 35 регионах страны, где данный показатель превышает среднероссийский.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть