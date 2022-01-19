В России выявлено 33 899 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки подтвердили 33 899 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается в публикации оперативного штаба в Telegram-канале.

По информации оперштаба, коронавирусная инфекция выявлена в 85 регионах страны. При этом у 15,9% заразившихся не было клинических проявлений вируса.

«Зафиксировано 698 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 920 человек», — уточнили в ведомстве.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом в Москве (8 795), в Петербурге (4 382) и в Подмосковье (2 626).

Всего в России за время пандемии выявлено 10 899 411 случаев коронавируса. Скончались 323 376 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости COVID-19 в России.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в России наблюдаются признаки ухудшения эпидемиологической ситуации. Она обратила внимание на рост заболеваемости в 35 регионах страны, где данный показатель превышает среднероссийский.