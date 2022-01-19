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В США утверждают, что Россия якобы может напасть на Украину с территории Белоруссии

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J. Scott Applewhite/AP

Госдепартамент США утверждает, что грядущие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с севера. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения... Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемой», — заявил высокопоставленный сотрудник Госдепа.

В последнее время на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

Ранее канадцам рекомендовали не посещать Украину и некоторые регионы РФ из-за «агрессии России».

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