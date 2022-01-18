Военные РФ начали патрулировать Тартус и Латакию из-за данных о возможных диверсиях

Террористы в Сирии планируют совершить теракты в портах Тартус и Латакия. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев, сообщает «Интерфакс».

«По информации сирийских органов безопасности, диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из Идлибской зоны деэскалации планируют теракты в портах Тартус и Латакия», — сказал он.

По его словам, российский воинский контингент начал круглосуточное патрулирование морского порта и прилегающей к нему территории города Латакия с использованием бронеавтомобилей «Патруль» и «Тигр».

Ранее сообщалось о том, что воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирии одну из крупнейших военных баз с иностранными наемниками. Речь идет о 111-й армейской базе «Шейх Сулейман», расположенной в 25 км от Алеппо.