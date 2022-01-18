Украина получила новую партию оружия от Великобритании

Министерство обороны Украины сообщило, что страна получила партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство направит Украине вооружения для «самообороны», которые не являются стратегическим оружием, а также «не представляют угрозы для России».

Замминистра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что оружие будут использовать для укрепления обороны страны. «И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации», — отметил он.

Ранее телеканал CNN сообщал, что вашингтонская администрация одобрила дополнительную оборонную помощь Киеву на $200 млн. По информации источников телеканала, речь идет об ассигнованиях на те же единицы оборудования, которые США уже поставляли в прошлом, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Запада о планах поставить Украине дополнительное вооружение, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). По его словам, события принимают чрезвычайно опасный оборот и не способствуют снижению напряженности.