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Столтенберг заявил о необходимости модернизации НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: альянсу необходима модернизация из-за подъема России и Китая

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Global Look Press

Модернизация НАТО необходима в связи с подъемом России и Китая. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, его слова приводит РИА «Новости».

«НАТО не может позволить себе концентрироваться на одной угрозе, мы должны одновременно следить за всем: подъемом России, соответственно, Китая, агрессией России, киберугрозами, КНДР, пролиферацией ядерного оружия <...>Поэтому мы должны сотрудничать с северо-американцами, поэтому мы должны модернизировать наш альянс, и мы делаем это», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг также добавил, что именно поэтому в НАТО уже сейчас больше инвестируют в киберзащиту, новые современные технологии».

3 января лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции опубликовали совместное заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений. В этом документе также указано, что ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия. Также руководство этих стран подтвердило приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Позднее Столтенберг заявил, что НАТО готова проводить взаимные брифинги с Россией по военным учениям друг друга, а также сокращению угроз от ядерных и ракетных систем, а также предложил союзникам и РФ продолжить переговоры в сфере безопасности в ближайшее время в рамках Совета Россия – НАТО.

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