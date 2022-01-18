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РФ перебросит два дивизиона С-400 в Белоруссию для проверки сил реагирования

Минобороны РФ: два дивизиона С-400 и 12 Су-35 перебросят в Белоруссию под проверку сил реагирования

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В ходе проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Белоруссии из России будет переброшено 12 истребителей Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин, его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, первый этап проверки будет длится до 9 февраля. В этот период планируется передислокация и создание группировок войск на выделенных направлениях, охрана границы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Кроме того, пройдет проверка сил ПВО по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.

» <...> На белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С», — добавил Фомин.

Замминистра подчеркнул, что проверка пройдет в два этапа и завершится 20 февраля.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Российские военные уже прибывают в Белоруссию в рамках первого этапа проверки сил реагирования. По его словам, данное решение принято исходя из оценки складывающейся обстановки на российско-белорусской границе. При этом проверка эффективности региональной группировки войск сейчас особенно актуальна, подчеркнул госсекретарь.

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