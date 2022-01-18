Число жертв ударов аравийской коалиции по Сане достигло 23

В результате ударов аравийской коалиции по йеменской столице Сане погибло 23 человека. По информации телеканала «Аль-Маядин», среди жертв есть женщины, дети и целые семьи.

Атаке подвергся жилой район Эль-Либи, который расположен на северо-западе города. Эта часть Саны контролируется мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах».

Пять жилых домов в результате налета были полностью разрушены, повреждены также еще десятки зданий.

Сообщается, что под завалами остаются люди. Из-за продолжающихся авианалетов машины скорой помощи не могут проехать к раненым, поисковые бригады вынуждены приостанавливать спасательную операцию.

В ответ на удары шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по территории ОАЭ Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны.

Мирных жителей для их безопасности призвали держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов. Сообщается об уничтожении штурмовиками F-15 двух пусковых установок баллистических ракет.

Атаке боевых беспилотников в ОАЭ подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби и строительная площадка в районе международного аэропорта.