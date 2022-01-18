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Главком ВСУ заявил, что Украина подготовилась к вступлению в НАТО

Главком ВСУ Залужный: Украина освоила больше стандартов НАТО, чем некоторые страны-участницы

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Глеб Гаранич/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что страна не только выполнила план действий по членству в НАТО (ПДЧ), но и овладела стандартами альянса лучше некоторых государств-участников. Его слова передает издание «Укринформ».

«Не хочу никого критиковать, но таким количеством стандартов, насколько я знаю, овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже являются членами альянса», — сказал главком.

Он отметил, что украинская армия освоила порядка 300 стандартов, добавив, что вступление в НАТО и ПЧД зависит прежде всего от политиков.

Житель Харьковской области Олег Марченко предложил разместить на своем земельном участке военную базу Североатлантического альянса. Марченко отправил соответствующее письмо на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга. Согласно документу, датированному 10 января, украинец готов передать НАТО в безвозмездное пользование земельный участок площадью 8,13 га, расположенный в одном под Харьковом.

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