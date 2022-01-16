В Китае российский МиГ-31 назвали «таинственным убийцей»

Один из авторов китайского портала Sohu назвал российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 «таинственным убийцей», наводящим ужас на врага.

Он написал, что «превосходство в воздухе широко признано российской армией», и, кроме того что у России есть Су-35С и сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, «именно МиГ-31 все еще является «таинственным убийцей».

Автор отмечает, что МиГ-31 имеет уникальные характеристики, модернизированный истребитель получил новый двигатель, цифровое оборудование и другие новые функции.

Появление МиГ-31 во многом было связано с размерами территории Советского Союза: стране требовался дальнолетный перехватчик с большой бомбовой нагрузкой. В настоящее время истребитель является одним из наиболее широко используемых в российской армии.

МиГ-31 – истребитель-перехватчик четвертого поколения, разработанный в 70-х годах прошлого века. Он предназначен для патрулирования, перехвата и уничтожения целей – разведывательных самолетов, бомбардировщиков, крылатых и баллистических ракет. Истребитель оснащен четырьмя дальнобойными ракетами «Вымпел Р-33Э» класса «воздух-воздух».

Ранее сообщалось, что в России начали разработку истребителя-перехватчика нового истребителя МиГ-41.