В США оценили обсуждение в ОБСЕ предложенных Россией гарантий безопасности

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер оценил итоги специального заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посвященного предложенным Россией гарантиям безопасности в Европе. Слова Карпентера приводит ТАСС.

Он отметил, что организация запустила обсуждение европейской безопасности.

«Не было ожиданий, что сегодня будет достигнуто какое-то соглашение. Сегодня начало процесса или объявление о его скором начале <...> Мы надеемся на открытый и искренний диалог, но мы проверим, действительно ли РФ готова к взаимодействию», — сказал американский постпред.

Карпентер подчеркнул, что Вашингтон не намерен обсуждать те российские инициативы, которые затрагивают Хельсинкский заключительный акт, Устав ООН и Парижскую хартию — «ключевые принципы международной системы».

Он назвал ОБСЕ важной трибуной, которая позволяет странам-участницам, рассказывать о том, что они считают угрозой своей безопасности.

«Мы выслушаем всех, все могут сообщить о том, что они воспринимают как угрозу», — резюмировал Карпентер.

Ранее председатель ОБСЕ глава МИД Польши Збигнев Рау завил, что риск войны в зоне ответственности организации высок, как никогда прежде.