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В Европе забеспокоились после данных о разработке Китаем оружия по «контролю над мозгом»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Итальянские европарламентарии Марко Кампоменози и Стефания Цамбелли и их коллеги выразили обеспокоенность появившейся в СМИ информацией о том, что Китай якобы разрабатывает оружие по «контролю над мозгом». Об этом сообщает RT со ссылкой на их обращение к Еврокомиссии.

В документе говорится, что США внесли Китайскую академию военной медицины и 11 аффилированных с ней биотехнологических исследовательских институтов в черный список экспортеров за то, что те якобы помогают китайским военным создать упоминаемое оружие.

Кампоменози и Цамбелли сослались на заявления американских официальных лиц, которые утверждали, что Китай «разрабатывает способы дальнейшего применения в военной сфере новейших биотехнологических разработок».

Речь шла о редактировании генов, повышении человеческой работоспособности и нейрокомпьютерных интерфейсах.

На фоне этого заявления европарламентарии задали Европейской комиссии вопрос о том, что сейчас известно о выдвинутых против КНР обвинениях, и в случае подтверждения информации намерена ли ЕК принимать какие-то меры.

Ранее сообщалось, что Китай призывает Россию и США сократить свои ядерные арсеналы.

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