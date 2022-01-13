Во Франции поблагодарили Россию за «пробуждение» НАТО

Журналисты французского издания Le Monde утверждают, что Россия «спасла» альянс НАТО как структуру от смерти.

«НАТО обязана поблагодарить президента Владимира Путина за то, что он вернул ее в центр основных геостратегических проблем», — пишут авторы.

Французские журналисты также напомнили слова президента Эмманюэля Макрона, который ранее заявлял о «смерти мозга» североатлантического альянса. В материале указывается, что до последнего времени члены НАТО занимались, в первую очередь, решением внутренних противоречий, а предложения России обсудить гарантии безопасности вернули альянс в рабочее русло.

Ранее во Франции выступили против возвращения к холодной войне с Россией.

Министр вооруженных сил Флоранс Парли заявила, что Россия находится под санкциями, которые в любой момент можно ужесточить и тем самым политически изолировать страну. Но это не является самоцелью западных государств, которые стремятся «отговорить» Москву от действий, способных «вызвать драматическую цепь событий».