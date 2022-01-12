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Стал известен состав «тайной помощи» США Украине на $200 млн

Politico: Украина получит от США морское оборудование и радарную систему

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Глеб Гаранич/Reuters

США в рамках оказания «тайной помощи» Украине собираются направить этой стране радарную систему и морское оборудование на сумму в $200 млн, которые были взяты у Пентагона. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на советника украинского президента Владимира Зеленского и представителя американских властей, знакомого с подробностями данного шага.

По данным издания, такая сумма была утверждена в рамках полномочий президента Соединенных Штатов Джо Байдена на списание бюджетных средств.

Сроки первых поставок не приводится.

Ранее CNN сообщал, что вашингтонская администрация одобрила дополнительную оборонную помощь Киеву на $200 млн.

По информации источников телеканала, речь идет об ассигнованиях на те же единицы оборудования, которые Соединенные Штаты уже поставляли в прошлом, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы. Телеканал обращает внимание, что решение о дополнительной оборонной помощи было принято за несколько недель до начавшихся в понедельник переговоров России и США.

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