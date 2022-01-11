Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИД Китая заявили, что КНР и Россия не должны допустить хаоса в Центральной... 04:46
Обладательницей «Золотого глобуса» впервые стала трансгендерная актриса 04:45
Отец Джоковича: ничто не заставит моего сына встать на колени 04:41
Американские медики рассказали об основных признаках инсульта 04:31
На Урале семья вернулась с каникул и «потеряла» квартиру 04:30
Эксперт рассказал, как мошенники обманывали россиян в новогодние праздники 04:22
Губерниев: FIS положила огромный болт на беговые лыжи, они их убивают 04:22
Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА 04:04
Россиян призвали не бояться введения продуктовых карточек 03:59
Президент Мексики заразился коронавирусом 03:58

Ракетный комплекс «Ответ» принят на вооружение российской корабельной артиллерии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Новейший корабельный противолодочный комплекс «Ответ» принят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

«Противолодочный комплекс «Ответ» принят на вооружение российского ВМФ. Уже в течение года он серийно поставляется на корабли флота», — уточнил он.

«Ответ» — перспективный российский противолодочный ракетный комплекс (ПЛРК) для подводных лодок на основе крылатой ракеты ракеты 91Р1 («Калибр»). Ракетный комплекс предназначен для поражения подводных лодок.

В ноябре 2020 года источник сообщил, что «Ответ» прошел государственные испытания.

Ранее стало известно, что состав ВМФ России пополнит большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» проекта 1155. Планируется, что корабль передадут флоту до конца 2022 года.

Как рассказали источники, на «Адмирале Левченко» были отремонтированы газотурбинные маршевые двигатели. Корабль также получил охладительные установки и запорную арматуру. Кроме того, на БПК частично модернизировали бортовую электронику и противопожарное оборудование.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть