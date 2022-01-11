Ракетный комплекс «Ответ» принят на вооружение российской корабельной артиллерии

Новейший корабельный противолодочный комплекс «Ответ» принят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

«Противолодочный комплекс «Ответ» принят на вооружение российского ВМФ. Уже в течение года он серийно поставляется на корабли флота», — уточнил он.

«Ответ» — перспективный российский противолодочный ракетный комплекс (ПЛРК) для подводных лодок на основе крылатой ракеты ракеты 91Р1 («Калибр»). Ракетный комплекс предназначен для поражения подводных лодок.

В ноябре 2020 года источник сообщил, что «Ответ» прошел государственные испытания.

Ранее стало известно, что состав ВМФ России пополнит большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» проекта 1155. Планируется, что корабль передадут флоту до конца 2022 года.

Как рассказали источники, на «Адмирале Левченко» были отремонтированы газотурбинные маршевые двигатели. Корабль также получил охладительные установки и запорную арматуру. Кроме того, на БПК частично модернизировали бортовую электронику и противопожарное оборудование.