Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Тарасова снова попала в больницу 03:21
Politico: Нуланд выступила против санкций в отношении «Северного потока – 2» 03:21
Серебренников прокомментировал свою первую за четыре года поездку за рубеж 03:17
Экс-игрок «Локомотива» объяснил, в чем проблема Миранчука... 03:02
Запущенный КНДР снаряд упал в Японское море 02:50
Диетолог объяснила необходимость в еде во время заболеваний 02:47
Селена Гомес раскрыла смысл одинаковых татуировок с Карой Делевинь 02:45
Депортированная теннисистка считает, что статус помог Джоковичу выиграть суд 02:40
В Госдепе заявили, что США не будут обсуждать европейскую безопасность... 02:39
Российские миротворцы развернули беспилотники в аэропорту Алма-Аты 02:27

CNN: США тайно одобрили дополнительную военную помощью Украине на $200 млн

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Администрация США одобрила дополнительную оборонную помощь Украине на $200 млн, о принятом в конце декабря решении не сообщалось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

«Администрация (президента США Джо) Байдена тихо одобрила дополнительные $200 млн на оборонную помощь Украине», — говорится в заявлении телеканала.

По информации источников CNN, речь идет об ассигнованиях на те же единицы оборудования, которые США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы. Телеканал обращает внимание, что решение было принято за несколько недель до начавшихся в понедельник переговоров РФ и США.

Источники телеканала утверждают, что администрация непублично уведомила конгресс об одобрении. Некоторые официальные лица узнали об этом по секретным каналам, указывает телеканал. Как говорится в сообщении, сейчас США завершают предусмотренную принятым летом решением поставку оборудования на $60 млн.

Ранее группа экспертов по России призвала советника президента США Джейка Салливана нарастить поставки вооружения на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть