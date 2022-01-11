CNN: США тайно одобрили дополнительную военную помощью Украине на $200 млн

Администрация США одобрила дополнительную оборонную помощь Украине на $200 млн, о принятом в конце декабря решении не сообщалось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

«Администрация (президента США Джо) Байдена тихо одобрила дополнительные $200 млн на оборонную помощь Украине», — говорится в заявлении телеканала.

По информации источников CNN, речь идет об ассигнованиях на те же единицы оборудования, которые США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы. Телеканал обращает внимание, что решение было принято за несколько недель до начавшихся в понедельник переговоров РФ и США.

Источники телеканала утверждают, что администрация непублично уведомила конгресс об одобрении. Некоторые официальные лица узнали об этом по секретным каналам, указывает телеканал. Как говорится в сообщении, сейчас США завершают предусмотренную принятым летом решением поставку оборудования на $60 млн.

Ранее группа экспертов по России призвала советника президента США Джейка Салливана нарастить поставки вооружения на Украину.