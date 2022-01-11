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Запущенный КНДР снаряд упал в Японское море

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KCNA

Снаряд, запущенный Северной Кореей, упал вне японской исключительной экономической зоны в Японском море. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

По данным источника, сведений о повреждениях или ущербе японской территории в результате запуска не поступало.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

5 января Северная Корея провела испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель». Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября прошлого года, когда КНДР провела испытания новой баллистической ракеты подводного базирования.

В ответ на это США и еще несколько государств призвали КНДР прекратить ракетные испытания и начать переговоры о денуклеаризации. Совместное заявление прозвучало незадолго до заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ракетным испытаниям Северной Кореи, в которых, как утверждает Пхеньян, участвовала недавно разработанная гиперзвуковая ракета.

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