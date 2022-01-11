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Российские миротворцы развернули беспилотники в аэропорту Алма-Аты

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российские миротворцы для наблюдения за окрестностями аэропорта Алма-Аты используют беспилотники «Орлан-10». Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

В публикации отмечается, что в этот район прибыли два расчета российских дронов, воздушная гавань пока закрыта для гражданских рейсов.

По словам начальника расчета «Орлан-10» Артема Лифанова, с помощью этого комплекса корректируются действия миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), находящихся в Казахстане.

«Чтобы выполнить пуск, необходимо согласовать воздушное пространство с органами безопасности воздушного движения, с силами противовоздушной обороны, с охраной аэродрома, с охраной других подразделений, а также нужно иметь взаимодействие с силами соседних стран, которые также в данном районе», — рассказал Лифанов.

Он подчеркнул, что беспилотники находятся в состоянии постоянной готовности, а за счет налаженного взаимодействия на все согласования и выход на позицию уходит не более 15 минут.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы пробудут в республике вплоть до полной нормализации ситуации.

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