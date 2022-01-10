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Глава генштаба Армении стал фигурантом дела о закупке некачественного вооружения

Дело о хищениях и закупке некачественного вооружения ВС Армении передали в суд

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Пресс-служба премьер-министра Армении/РИА «Новости»

Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-министра обороны Армении Давида Тонояна, начальника Генштаба ВС Артака Давтяна и других, передано в суд, сообщает «Sputnik Армения».

В качестве обвиняемых по делу проходят также бывший замначальника Генштаба ВС Степан Галстян, бывший начальник управления авиации Минобороны Аветик Мурадян, начальник службы авиационного технического имущества управления авиации Минобороны Артем Амбарян, главный инженер управления авиации Владимир Бабаян. Обвинительное заключение по делу утверждено.

Дело связано со злоупотреблениями и хищениями в особо крупных размерах в процессе поставок боеприпасов для Вооруженных сил Армении, в частности, приобретения оборонным ведомством непригодных ракет. Артаку Давтяну предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 375 (злоупотребление властью, повлекшее за собой тяжкие материальные последствия), Тонояну — по ч. 3 ст. 179 (растрата государственных средств), Галстяну — по ч. 3 ст. 178 (мошенничество) и ч. 1 ст. 325 (подделка документов), остальным — по ч. 3 ст. 375 (злоупотребление властью, повлекшее за собой тяжкие материальные последствия) и ч. 1 ст. 314 (служебный подлог) Уголовного кодекса Армении.

Бывшего министра обороны арестовали в сентябре, также арестованы заместитель начальника Генштаба ВС Степан Галстян, бывший начальник авиационного управления Аветик Мурадян и бизнесмен Давид Галстян. Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении $4,6 млн, вину они не признали.

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