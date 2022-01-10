В Кремле исключили размещение постоянного гарнизона на Байконуре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о необходимости размещения постоянного гарнизона российских миротворцев.

«Нет. Об этом сейчас речи на идет», — заявил Песков, отметив, что казахская сторона пока не поднимала этот вопрос.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ситуации на космодроме и в городе Байконуре.

Кроме того, глава администрации Байконура Константин Бусыгин заявил, что в городе до 19 января вводится ряд ограничений.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.