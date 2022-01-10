Президент Таджикистана призвал создать пояс безопасности вокруг Афганистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о необходимости создать пояс безопасности вокруг Афганистана, сообщает телеканал «Россия 24».

Рахмон заявил, что на границах Таджикистана сосредоточено до шести тысяч боевиков, готовых атаковать границу альянса ОДКБ. Также он напомнил о «спящих» ячейках террористов в странах Центральной Азии и в России.

«На наших встречах в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС я неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах «спящих» ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма», — заявил Рахмон.

Он также отметил безусловную пользу совместной работы стран-членов ОДКБ по борьбе с терроризмом.

«Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков», — резюмировал Рахмон.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как долго миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане.