Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Во Внуково предупредили о задержках рейсов до 1 часа из-за снегопада 12:09
В МИД заявили о неприемлемых для Москвы условиях США по совету... 12:08
Украинский посол заявил об исторической ответственности Германии за Украину 12:05
Чесноков: Рублев и Надаль были привиты и все равно заболели, не понимаю претензий... 12:02
Путин призвал ОДКБ представить предложения по борьбе с иностранными... 12:02
Рахмон заявил о спящих ячейках в Центральной Азии 11:56
Боксер Головкин высказался о ситуации в Казахстане 11:55
3 шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 04.01—10.01 11:52
Кошки портят сигнал интернета Starlink, греясь на спутниковых тарелках 11:49
Цена на нефть выросла почти до $82 из-за ситуации в Казахстане 11:48

Президент Таджикистана призвал создать пояс безопасности вокруг Афганистана

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о необходимости создать пояс безопасности вокруг Афганистана, сообщает телеканал «Россия 24».

Рахмон заявил, что на границах Таджикистана сосредоточено до шести тысяч боевиков, готовых атаковать границу альянса ОДКБ. Также он напомнил о «спящих» ячейках террористов в странах Центральной Азии и в России.

«На наших встречах в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС я неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах «спящих» ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма», — заявил Рахмон.

Он также отметил безусловную пользу совместной работы стран-членов ОДКБ по борьбе с терроризмом.

«Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков», — резюмировал Рахмон.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как долго миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть