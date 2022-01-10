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Власти Казахстана заявили, что силы ОДКБ будут задействованы локально

Госсекретарь Казахстана Карин: силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах страны

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут задействованы не во всех регионах республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, они будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

«Это обоснованная мера. Мы столкнулись с тщательно спланированной и внезапной атакой целой армии радикалов одновременно в разных регионах страны», — заявил Карин.

Он также отметил, что после стабилизации ситуации весь объединенный миротворческий контингент ОДКБ будет выведен из страны.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тыс. человек, и при необходимости могут быть усилены.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

В этот же день Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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Протесты в Казахстане
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