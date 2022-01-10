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В США предложили направить на Украину больше оружия

Axios: в США «ястребы» призвали Салливана нарастить поставки оружия на Украину

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Joshua Roberts/Reuters

Группа экспертов по России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время одной из бесед, которая прошла перед переговорами в Женеве, нарастить поставки оружия на Украину. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на участников разговора.

По его информации, Салливан провел встречу по видеосвязи с «ястребами» — сторонники жесткой линии в отношениях с Москвой. Среди них были те, кто работал при администрации президента США Дональда Трампа.

«Всегда разумно общаться со сторонниками другой точки зрения. Никогда не бывает минусов. Джейк не боится взаимодействовать со специалистами, в том числе с теми, кто может с ним не согласиться», — сказал изданию экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

При этом он не стал подтверждать данному СМИ факт проведения видеоконференции или свое участие в ней.

Ранее в январе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны.

Также стало известно, что Вашингтон обсуждает с НАТО вопрос поставок Украине американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Ракеты станут частью военной помощи Киеву. В Белом доме считают, что оружие должно защитить страну от российских вертолетов и дронов.

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