Шойгу заявил об информационной войне на всех фронтах

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» заявил о том, что сегодня на всех фронтах идет информационная война и Россия не имеет права в ней проигрывать.

«Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. <...> Прошло то время, давно прошло, и сегодня все совсем по-другому, все намного серьезнее», — сказал он.

В воскресенье, 9 января, телеканал «Звезда» выпустил документальный фильм о работе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, где Шойгу прокомментировал условия, в которых в настоящее время работают сотрудники этого департамента.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ заявил, что вооруженные силы выполнили все задачи на год, их боевые возможности возросли на 12,8%.