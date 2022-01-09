Российские миротворцы сил ОДКБ приступили к выполнению миссии

Прибывший в Казахстан российский контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) взял под охрану жизненно важные объекты, аэродромы и ключевые объекты социальной инфраструктуры страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач. Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — уточнили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что российские десантники, которые вошли в состав сил ОДКБ, сейчас находятся на аэродромах погрузки «Чкаловский» (Московская область), «Северный» (Иваново) и «Восточный» (Ульяновск).

https://www.gazeta.ru/army/news/2022/01/06/17108377.shtml

«В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения», — добавили в ведомстве.

В ходе недавних переговоров президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян решили, что главной задачей миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение вмешательства извне. По мнению лидеров государств-членов организации, казахстанцы должны самостоятельно решить свои внутренние проблемы.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек. При необходимости их число может быть увеличено. Они будут охранять важные государственные и стратегические объекты, а также оказывать помощь в подержании правопорядка.