В ДНР заявили, что украинские силовики подорвались на своей же мине в Донбассе

Народная милиция ДНР заявила, что украинские силовики подорвались на своей мине у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В районе населенного пункта Гранитное произошел подрыв на позициях боевиков 1-го батальона 53-й бригады [ВСУ]... В результате подрыва неустановленного взрывного устройства получили ранения трое украинских боевиков, а впоследствии один из них скончался», — уточнили в пресс-службе народной милиции.

Представитель милиции заявил, что устройство принадлежало армии Киева, однако, вероятно, украинские войска попытаются обвинить ДНР в гибели военных.

Ранее украинский офицер раскрыл зарплаты военных в Донбассе. В своем интервью он также рассказал о состоянии самого подразделения.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.