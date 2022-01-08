DPA: Германия приостановила продажу оборонной продукции Казахстану

Власти Германии приняли решение о временном приостановке продажи продукции военного назначения в Казахстан. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

По данным агентства, немецкие власти предприняли необходимые шаги для того, чтобы экспорт подобных товаров в Казахстан больше не осуществлялся. Иных подробностей не приводится.

В 2021 году ФРГ одобрила 25 контрактов с Казахстаном на поставки оборонной продукции. Общая стоимость составила €2,2 млн. Общий объем экспорта вооружений из Германии в прошлом году составил €9 млрд, больше половины этой суммы пришлось на Египет.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов оказать помощь Казахстану в преодолении кризиса там, где это возможно. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза. При этом, по ее словам, ЕС ожидает от Казахстана гарантии соблюдения прав и обеспечения безопасности людей.