В ВС России рассказали о новых разработках ракетных ПВО

Начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России Александр Леонов заявил, что разработка зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» завершится в 2022 году. Об этом он сообщил газете «Красная звезда».

«Комплекс будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения», — сказал он.

По его словам, в разработке также находятся ракетный комплекс «Птицелов» и боевая машина стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО».

Ранее сообщалось, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Гибка-С» малой дальности впервые поступят в российские войска в 2022 году.

Кроме того, боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, которая входит в единую систему управления тактического звена. Это позволяет вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени.

В конце 2019 года комплекс «Гибка-С» успешно прошел испытания на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военные опытным путем подтвердили возможность ЗРК, созданного на базе бронеавтомобиля «Тигр», на скорости около 30 км/ч атаковать воздушные цели.