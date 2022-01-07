Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Белый дом готовит новый пакет военной помощи Украине 20:48
Миранчук отказывается от перехода в «Дженоа» 20:43
США могут обсудить на переговорах с Россией сокращение числа своих войск... 20:38
Нападающий «Зенита» прокомментировал разговоры о его переходе... 20:29
В Алма-Ате задержали две группы вооруженных людей 20:28
Парагвайский футболист вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА 20:22
В Госдуме предупредили о риске выхода дестабилизирующей силы за пределы... 20:17
Глава МИД Британии призвала Россию к большей прозрачности в вопросе военных... 20:15
Токаев должен представить кандидатуру нового премьера 11 января 20:13
Дипломаты НАТО согласовали формат диалога с Россией 20:02

НАТО выразила обеспокоенность ситуацией в Казахстане

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

НАТО обеспокоена ситуацией в Казахстане и призывает стороны к сдержанности и соблюдению прав человека. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает RT.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули территорию республики.

На фоне обострения ситуации президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы». Лидеры стран (соглашение подписывали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) коллективно решили ввести миротворцев в республику.

Контингент вводится для стабилизации и нормализации ситуации. Они будут присутствовать в стране ограниченный период. При этом они не будут взаимодействовать с протестующими – они лишь охраняют военные и другие гособъекты. Об отправке миротворческих сил знают в ООН и ОБСЕ. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть