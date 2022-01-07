НАТО выразила обеспокоенность ситуацией в Казахстане

НАТО обеспокоена ситуацией в Казахстане и призывает стороны к сдержанности и соблюдению прав человека. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает RT.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули территорию республики.

На фоне обострения ситуации президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы». Лидеры стран (соглашение подписывали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) коллективно решили ввести миротворцев в республику.

Контингент вводится для стабилизации и нормализации ситуации. Они будут присутствовать в стране ограниченный период. При этом они не будут взаимодействовать с протестующими – они лишь охраняют военные и другие гособъекты. Об отправке миротворческих сил знают в ООН и ОБСЕ. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».