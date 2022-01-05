В Японии рассказали о последствиях запуска ракеты КНДР

Министр обороны Японии Нобуо Киси прокомментировал информацию о предположительном запуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. Его слова приводит ТАСС.

«Северная Корея провела запуск, предположительно, баллистической ракеты. На данный момент мы не зафиксировали никакого ущерба японским морским и воздушным судам», — сказал министр.

Телеканал NHK со ссылкой на представителя правительства сообщил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные отметили, что ракета упала в море, и предупредили рыболовные суда о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам.

В Южной Корее сообщили о пуске неопознанного снаряда с территории корейского полуострова.

Премьер Японии Фумио Кисида назвал прискорбным факт пуска баллистической ракеты КНДР. При правительстве Японии также создан экстренный штаб по сбору информации о запуске.

Премьер наказал правительству действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.