Военный эксперт Батюк исключил создание США базы на Украине

США активизировались в Черноморском регионе из-за официальной позиции Вашингтона по сдерживанию России. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.

Ранее стало известно, что в Черное море зашли эсминец США «Портер» и штабной корабль «Mount Whitney» ВМС США.

По словам Батюка, это является демонстрацией силы и США вряд ли станут создавать военные или военно-морские базы на территории Украины. Эксперт подчеркнул, что возможность для США построить военную базу в Черноморском регионе в первую очередь ограничивается конвенцией Монтре.

«Дело в том, что в соответствии с конвенцией Монтре, а ее никто не отменял, непричерноморские государства имеют право содержать свои боевые корабли в акватории Черного моря в течение трех недель — 21 дня. Не более того», — пояснил Батюк, добавив, что в таких условиях США «просто не имеют право» строить какие-либо военные базы для постоянного базирования.

Другой причиной, по которой США не станут размещать военную базу в регионе, Батюк назвал нестабильную внутриполитическую обстановку на Украине. В качестве примера, где присутствуют крупные военные базы США, он привел страны западной Европы, Японию, Южную Корею и Австралию.

«Украина ни по каким критериям не подходит под эту категорию. Это бедная страна, которая охвачена внутренней смутой. Поэтому вряд ли какой-то американский военный или политический руководитель в здравом уме и трезвой памяти примет решение о создании каких-то постоянных американских военных или военно-морских баз на украинской территории», — заключил он.

В Минобороны РФ ранее заявляли, что силы и средства Черноморского флота России контролируют действия штабного корабля Mount Whitney военно-морских сил США, зашедшего в акваторию Черного моря.