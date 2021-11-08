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Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны со стремлением США сдерживать Россию

Учения НАТО в Черном море связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания России. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что эти маневры проходят, несмотря на «все заклинания, которые произносились в 90-е годы и которые нашли свое воплощение в основополагающем акте Россия — НАТО».

Российский дипломат подчеркнул, что акт полностью нарушен в своей ключевой части, которая гласила, что Североатлантический альянс не должен перемещать свою военную инфраструктуру на Восток, на территорию новых членов блока.

Лавров добавил, что России в отношениях с НАТО за долгие годы привыкла готовиться к любым провокациям.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о попытках зарубежных военных проверить защиту южных границ России, говоря о нахождении вблизи государственных территориальных вод двух кораблей военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, прибывших в акваторию Черного моря для совместных учений с партнерами по НАТО.

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