Разработка новой российской гиперзвуковой ракеты «Личинка-МД» для истребителя пятого поколения Су-57 привела США в ярость. Об этом заявил военный эксперт Ван Янань в статье для китайского портала Baijiahao.

В материале говорится, что российская ракета будет предназначена для уничтожения целей противника на море и станет отличной заменой Х-31. Специалисты предположили, что «Личинка-МД» будет способна развивать скорость в пять раз больше, чем скорость звука, комплексы ПВО противника не будут для нее преградой. В настоящее время разработка ракеты находится на наземных испытаниях.

По словам Янаня, новые разработки российской армии в области гиперзвукового оружия раздражают Соединенные Штаты, которые отстают в этой сфере. В настоящее время Россия уже обладает мощнейшими «Кинжалом» и «Цирконом». Сейчас российская сторона занимается созданием гиперзвуковых ракет Х-95 для Ту-160 и Ту-22. Военный эксперт подчеркнул, что шансов догнать Россию в этой области у США нет.

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