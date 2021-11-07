Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси в «Барселону» 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона... 05:03
Водолазное судно вышло к потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от наркозависимости 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть без вреда для здоровья 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость COVID-19 04:36

Беспилотник обстрелял патруль ОБСЕ в ЛНР

close
100%
РИА «Новости»

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, как возле населенного пункта Болотенное к северо-востоку от Луганска пролетел беспилотник, в непосредственной близости от наблюдателей также прозвучал взрыв. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ОБСЕ.

В докладе указано, что представители миссии, патрулируя окрестности Болотенного, слышали четыре очереди из стрелкового оружия на расстоянии менее 50 м от своего местоположения. А через несколько секунд команда миссии заметила беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия, который пролетал на высоте 100–150 м над позициями Вооруженных сил Украины, а затем — над патрулем миссии. Согласно договоренностям, достигнутым в июле 2020 года, использование любых видов летательных аппаратов вблизи линии разграничения запрещено, говорится в отчете.

Кроме того, когда патруль продолжал движение, наблюдатели слышали взрыв от разрыва боеприпаса на расстоянии нескольких десятков метров от своего местоположения. Патруль немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на базу в станице Луганской.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова «взять» Донецк и Луганск, но Киев не хочет жертв.

Вооруженный конфликт продолжается на Украине с 2014 года. Жители Донбасса отказались признавать новую власть и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик, в ответ Киев начал против них «антитеррористическую операцию».

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть