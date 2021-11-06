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National Interest назвал самолет А-50У cекретом успеха российской обороны

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Научный сотрудник американского Центра национальных интересов Марк Эпископос в статье для американского журнала National Interest назвал модернизированную версию российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50У одним из ключевых элементов успеха российской обороны.

Обновление А-50У проводилась Авиационным заводом им. Бериева и Концерном радиостроения «Вега». По словам автора статьи, основным усовершенствованием российского самолета стало улучшение работы радиотехнического комплекса «Шмель-М». Помимо этого, были также улучшены летные и боевых характеристики А-50У.

«Производитель заявляет, что сам радиолокационный купол легче за счет современных компонентов Шмель-М. Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей», — рассказал Эпископос.

По мнению эксперта, США следует обратить внимание, что российский самолет А-50У, который уже зарекомендовал себя во время операций в Сирии, может вызвать интерес у многих государств. Помимо этого, экспортные версии самолета уже находятся на иностранном вооружении.

Ранее обозреватель Марк Эпископос в статье для The National Interest рассказал, что оснащение и конкурентоспособная стоимость нового легкого тактического истребителя Су-75 Checkmate позволит ему обойти самолеты зарубежных производителей.

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